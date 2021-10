Finanzminister: Regierung überprüft Senkung der Mineralölsteuer

Photo : YONHAP News

Die Regierung überprüft intern, die Mineralölsteuer zu senken.Das sagte Finanzminister Hong Nam-ki bei der Überprüfung der Regierungsarbeit im parlamentarischen Ausschuss für Strategie und Finanzen am Mittwoch. Damit antwortete er auf die Frage, ob es Maßnahmen zum hohen Ölpreis gebe.Eine Senkung der Mineralölsteuer werde erwogen, um sich auf die die Energiepreise in die Höhe treibenden Faktoren vorsorglich vorzubereiten, sagte er.Hong sagte, dass eine Senkung der Erdölsteuer intern überprüft worden sei, weil ein Informationsleck noch vor der endgültigen Entscheidung für Verwirrung sorgen könnte. Möglicherweise nächste Woche werde ein Schritt unternommen.Der globale Ölpreis liegt bereits über 80 Dollar pro Barrel. Der durchschnittliche Benzinpreis in Südkorea überschritt mittlerweile 1.730 Won (1,48 Dollar) pro Liter.In Bezug auf die Art und Weise der Senkung wird laut Hong überprüft, wie im Jahr 2018 die Steuer pro Liter herabzusetzen.Südkorea hatte ab November 2018 für einen zehnmonatigen Zeitraum die Erdölsteuer gesenkt, als der Ölpreis über 80 Dollar pro Barrel gelegen hatte. Die Steuer war für sechs Monate um 15 Prozent, damit so stark wie nie zuvor, gesenkt worden, und in den nächsten vier Monaten wurde die Senkungsquote auf sieben Prozent verringert.Hong fügte hinzu, dass in Bezug auf die Senkungsquote mehrere Alternativen unter die Lupe genommen würden.