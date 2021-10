Kospi-Börse schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse hat am Mittwoch im Minus geschlossen.Der Leitindex verlor 0,53 Prozent auf 3.013,13 Zähler.Der Kospi war zunächst gestiegen, nachdem es in der Nacht an der Wall Street aufwärts gegangen war, verlor dann aber im Tagesverlauf aufgrund von Verkäufen durch institutionelle Anleger.Die Erwartungen der Anleger für das Abschneiden von Aktien schienen einer Korrektur zu unterliegen, was zu Verkäufen durch institutionelle Anleger geführt habe, wurde Lee Won von Bookook Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.