Jüngster Raketentest nach nordkoreanischen Angaben nicht gegen USA gerichtet

Nordkorea hat große Bedenken über die Einberufung einer Sitzung des Weltsicherheitsrats wegen des jüngsten Raketentests geäußert.Der Test sei nicht gegen die USA gerichtet gewesen, meldete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag unter Berufung auf einen Beamten des Außenministeriums.Tags zuvor hatte Pjöngjang Berichte bestätigt, nach denen am Dienstag im Gebiet Sinpo eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) abgefeuert worden sei.Wenn Nordkorea nicht an der Ausübung seines Souveränitätsrechts gehindert werde, werde es keine Vorfälle geben, mit denen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel geschürt würden.Die USA und der Weltsicherheitsrat müssten vielmehr mit weiteren und schwereren Konsequenzen rechnen, wenn sie eine falsche Wahl träfen, warnte Nordkorea mit Blick auf die Sicherheitsratssitzung.Der Raketentest sei aus rein defensiven Gründen erfolgt und nicht gegen die USA gerichtet gewesen. Es gebe somit für die USA keinen Grund zur Sorge.Weiter sagte der Sprecher, dass "doppelte Standards" in der Raketenentwicklung das US-Angebot für einen Dialog nur überschatten würden.