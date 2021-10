Südkorea will heute eigenständig entwickelte Trägerrakete Nuri starten

Photo : YONHAP News

Südkorea will heute seine eigenständig entwickelte Trägerrakete Nuri starten.Nuri oder Korean Satellite Launch Vehicle Two (KSLV-II) soll um 16 Uhr am Weltraumzentrum Naro in Goheung abheben. Der Raketenstartplatz befindet sich rund 473 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul.Der genaue Starttermin wird anderthalb Stunden vorher festgelegt und hängt von den Wetterbedingungen am Boden, der Windgeschwindigkeit in einer Höhe von zehn Kilometern sowie der möglichen Gefahr einer Kollision mit anderen Objekten im All ab.Nuri ist eine dreistufige Rakete und wird heute eine 1,5 Tonnen schwere Satelliten-Attrappe in eine niedrige Umlaufbahn in 600 bis 800 Kilometer Höhe befördern.Vom Start bis zum Eintritt in den Orbit soll es 16 Minuten und sieben Sekunden dauern.Gelingt der Start, wäre Südkorea das siebte Land der Welt, das mit eigenen Mitteln einen Satelliten von seinem eigenen Territorium aus starten kann.Das Gebiet im Umkreis von drei Kilometern der Startrampe ist seit dem Morgen aus Sicherheitsgründen abgesperrt.