Ausfuhren legen in ersten 20 Oktober-Tagen um 36 Prozent zu

Die Ausfuhren haben in den ersten 20 Oktober-Tagen um 36 Prozent zugelegt.Nach vorläufigen Daten der koreanischen Zollbehörde Korea Customs Service am Donnerstag hätten die Ausfuhren in dem Zeitraum einen Wert von 34,2 Milliarden Dollar gehabt.Die durchschnittlichen Exporte am Tag seien um 25,7 Prozent gestiegen, während die Zahl der Arbeitstage verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um einen höher war.Die Ausfuhren von Halbleitern und Erdölderivaten legten um 23,9 beziehungsweise 128,7 Prozent zu. Bei Schiffen wurde ein Anstieg von 93,5 Prozent verbucht.Die Exporte in die meisten der wichtigsten Abnehmerländer stiegen. Die Ausfuhren in die USA kletterten um 37,1 Prozent und die nach China um 30,9 Prozent.Die Einfuhren legten in dem Zeitraum wertmäßig um 48 Prozent im Jahresvergleich auf 36,7 Milliarden Dollar zu.