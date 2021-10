Nationales Regierung bildet Unterstützungsgruppe für Ansiedlung der afghanischen Evakuierten

Eine gemeinsame Unterstützungsgruppe der Regierung für eine reibungslose Ansiedlung der afghanischen Evakuierten in Südkorea wird am 1. November ins Leben gerufen.



Das Justizministerium teilte am Mittwoch mit, dass eine Verwaltungsanordnung des Ministerpräsidenten über die Zusammensetzung und den Betrieb einer entsprechenden Unterstützungsgruppe festgelegt worden sei.



Die Einheit wird den von Südkorea ausgeflogenen früheren afghanischen Ortskräften und Helfern, die die Regierung als „Personen mit besonderen Verdiensten“ bezeichnet, sowie ihren Angehörigen helfen, damit sie sich in der koreanischen Gesellschaft eingewöhnen können. Hierfür werden sie unter anderem über die grundlegende Rechtsordnung und das Leben in Südkorea informiert. Auch wird in Bezug auf die Schulaufnahme, die Anerkennung afghanischer Schul- und Studienabschlüsse, die Beschäftigung sowie die Gesundheitsversorgung Unterstützung angeboten.



Nach weiteren Angaben des Ressorts tritt eine Revision der Durchführungsverordnung zum Einwanderungsgesetz am 26. Oktober in Kraft, nach der das Aufenthaltsvisum F-2 denjenigen Ausländern gewährt wird, die für die südkoreanische Regierung oder ihre Institutionen im Ausland gearbeitet oder mit ihnen kooperiert haben.



Das Visum ermöglicht einen Aufenthalt von bis zu fünf Jahren und kann wiederholt verlängert werden. Inhaber dieses Visums unterliegen im Allgemeinen keinen Beschränkungen hinsichtlich Beschäftigung und Studium.