Südkorea meldet 1.441 Corona-Neuinfektionen

In Südkorea sind über 1.400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht 1.441 neue Ansteckungsfälle nachgewiesen worden seien, davon 1.430 lokal übertragene und elf eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 347.529 Infizierte im Land erfasst.79 Prozent der lokal übertragenen Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 502 Fälle, die Provinz Gyeonggi 523 und Incheon 104.Außerhalb der Hauptstadtregion machte die Provinz Nord-Chungcheong mit 57 Fällen den größten Anteil aus. Süd-Chungcheong folgte mit 44 Fällen, Nord-Gyeongsang mit 35 und Gangwon mit 31 Fällen.1.148 Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 27.065 Infizierte isoliert versorgt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf kletterte um zwei auf 349.Die Zahl der Virustoten stieg um elf auf 2.709. Die Letalitätsrate beträgt 0,78 Prozent.