Bloomberg erwartet erfolgreichen Start koreanischer Weltraumrakete Nuri

Photo : YONHAP News

Die von Südkorea eigenständig entwickelte Weltraumrakete Nuri wird laut Bloomberg voraussichtlich erfolgreich gestartet werden.Es werde erwartet, dass ein Satellit auf Nuri in eine Umlaufbahn eintreten werde, meldete die Nachrichtenagentur.Bloomberg schrieb, die dreistufige Flüssigtreibstoff-Rakete mit einer 1,5 Tonnen schweren Satelliten-Attrappe werde gegen 16 Uhr am Donnerstag vom Weltraumzentrum Naro an der Südküste des Landes abheben. Das werde ein Sprung in der Luft- und Raumfahrttechnologie sein und die Technologie sei sowohl für kommerzielle als auch für militärische Zwecke einsetzbar.Es wäre ein großer Fortschritt für Südkorea verglichen mit seiner Trägerrakete Naro, bei deren Starts es zu Verzögerungen und zwei fehlgeschlagenen Versuchen gekommen sei, ehe diese im Jahr 2013 erfolgreich fliegen konnte, hieß es weiter.Bloomberg schrieb auch, der Start erfolge einige Monate, nachdem die USA die seit dem Kalten Krieg geltenden Beschränkungen für Südkoreas Raketenentwicklung aufgehoben hätten. Südkorea habe in letzter Zeit sowohl bei seinen militärischen Raketenkapazitäten als auch bei seinem zivilen Programm Fortschritte gemacht und dabei China und Japan hinsichtlich der Weltraumprogramme eingeholt.