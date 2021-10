Samsung Electronics bleibt bei Markenwert weltweit auf Platz fünf

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics ist dieses Jahr mit einem Markenwert von über 70 Milliarden Dollar die fünftwertvollste Marke der Welt.Die Beratungsfirma Interbrand veröffentlichte am Mittwoch die Rangliste der 100 wertvollsten Marken der Welt. Samsung teilte am Donnerstag mit, dass es mit einem Markenwert von 74,6 Milliarden Dollar wie im letzten Jahr auf Platz fünf rangiert habe.Der Markenwert von Samsung Electronics stieg um 20 Prozent verglichen mit dem Vorjahreswert (62,3 Milliarden Dollar). Das stellt den kräftigsten Zuwachs seit 2013 dar.Samsungs Zuwachs ist zudem doppelt so hoch wie der Durchschnitt der 100 wertvollsten Marken von zehn Prozent. Der Vorsprung vor dem Sechstplatzierten vergrößerte sich zudem von 5,4 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf 17,1 Milliarden Dollar im laufenden Jahr.Samsung hatte 2012 den neunten Platz belegt und damit zum ersten Mal unter den ersten Zehn gestanden. Der koreanische Elektronikriese rückte 2017 auf Platz sechs vor und 2020 auf Platz fünf.