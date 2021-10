Präsident Moon bedauert verfehlte Zielerreichung der Trägerrakete Nuri

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat es bedauert, dass die heute gestartete einheimische Weltraumrakete Nuri (KSLV-II) die Satelliten-Attrappe nicht in den Zielorbit bringen konnte.Bedauerlicherweise habe das Ziel nicht vollständig erreicht werden können, sagte Moon im Rahmen einer Mitteilung an die Öffentlichkeit am Donnerstag. Er hatte den Start im Weltraumzentrum Naro in Goheung vor Ort beobachtet und war früh über das Ergebnis informiert worden.Es sei bereits großartig, die Trägerrakete in eine Höhe von 700 Kilometern ins All gebracht zu haben. Das stelle eine Annäherung an den Weltraum dar. Die Satelliten-Attrappe sicher in den Orbit zu bringen, bleibe aber noch eine unvollendete Aufgabe, hieß es.Sollten die Mängel von heute überprüft und Ergänzungen vorgenommen werden, werde beim zweiten Start im Mai nächsten Jahres ein perfekter Erfolg erzielt werden, betonte Moon.Die eigenständig mit koreanischer Technologie entworfene und gebaute Weltraumrakete Nuri (KSLV-II) wurde heute um 17 Uhr gestartet. Um 17.03 Uhr wurden die erste Stufe, die Nutzlastverkleidung und die zweite Stufe abgetrennt. Um 17.15 Uhr wurde dann die 1,5 Tonnen schwere Satelliten-Attrappe ebenfalls abgetrennt.Etwa eine Stunde nach dem Start wurde durch die Analyse der Flugspur festgestellt, dass die Satelliten-Attrappe nicht in ihre vorgesehene Umlaufbahn gebracht werden konnte.Nuri ist die erste Weltraumrakete mit Flüssigkeitstriebwerken, die Südkorea eigenständig entwickelte.