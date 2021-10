Außenminister Chung besucht nächste Woche Russland

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong wird vom 26. bis 28. Oktober Russland besuchen.Dort wird er mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zu Gesprächen zusammenzukommen.Beide Minister würden sich über die bilateralen Beziehungen, Fragen der koreanischen Halbinsel, die Förderung der praktischen Kooperation sowie regionale und internationale Angelegenheiten austauschen, teilte das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mit.Das Treffen zwischen Chung und Lawrow erfolgt etwa sieben Monate nach der letzten Zusammenkunft.Chung wird auch an der Schlussfeier des Jahres des gegenseitigen Austauschs zwischen Korea und Russland 2020-2021 am 27. Oktober gemeinsam mit Lawrow teilnehmen.Das Außenministerium äußerte die Erwartung, dass der Moskau-Besuch des Außenministers die Gelegenheit geben werde, die strategische Kommunikation mit Russland, ein wichtiger Kooperationspartner der Neuen Nordpolitik, zu verstärken und die Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen weiter zu vertiefen.