US-Sondergesandter für Nordkorea zu Besuch in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Der für Nordkorea zuständige US-Sondergesandte Sung Kim wird zu einem Besuch in Südkorea erwartet.Kim will am Freitag nach Südkorea kommen und am Samstag mit seinem südkoreanischen Gegenüber Noh Kyu-duk über Nordkorea sprechen.Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Kim die Position der USA zu Südkoreas Vorschlag für ein formales Ende des Koreakriegs (1950-53) übermitteln wird.Südkorea hofft, mit einer solchen Erklärung wieder Gespräche mit Nordkorea in Gang bringen zu können und Vertrauen zu schaffen.In Südkorea wird damit gerechnet, dass der Sondergesandte über die Ergebnisse der Diskussionen innerhalb der US-Regierung zu dem Vorschlag berichten wird.Auch Nordkoreas jüngster Raketenstart wird bei dem Treffen der Sondergesandten voraussichtlich ein Thema sein. Nordkorea hatte am Dienstag nach eigenen Angaben erfolgreich eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete erprobt.