Außenminister: CPTPP-Beitritt dient nationalen Interessen

Photo : YONHAP News

Ein Beitritt Südkoreas zum umfassenden und progressiven Abkommen für transpazifische Partnerschaft (CPTPP) liegt nach Einschätzung von Außenminister Chung Eui-yong im nationalen Interesse.Diese Meinung werde zurzeit vertreten, sagte Chung bei der parlamentarischen Überprüfung der Arbeit des Außen- und des Vereinigungsministeriums am Donnerstag. Ein Abgeordneter hatte nach der Position des Außenministeriums zu einem Beitritt zu dem multilateralen Freihandelsabkommen gefragt.Es gebe selbstverständlich einen Beitrittsprozess und erforderliche Vorbereitungen im Inland. Da die aktuellen Mitgliedsländer gegenüber Südkoreas Beitritt positiv eingestellt seien, werde jedoch nicht mit größeren Schwierigkeiten gerechnet.CPTPP ist ein Abkommen zwischen elf Ländern, darunter Japan, Australien und Mexiko, und trat im Dezember 2018 in Kraft, nachdem die USA 2017 aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) ausgetreten waren.Peking hatte die von den USA initiierte TPP als ein Mittel gesehen, mit dem China isoliert werden sollte. Die Volksrepublik beantragte jedoch am 16. September unerwartet ihren Beitritt zu CPTPP. Eine Woche später stellte auch Taiwan einen Beitrittsantrag.