Außenminister: Seoul diskutiert mit Tokio über Fondsmittel der aufgelösten Stiftung für Trostfrauen

Südkorea diskutiert mit Japan darüber, wie mit den verbleibenden Fondsmitteln aus einer Stiftung für Trostfrauen umgegangen werden soll.Das sagte Außenminister Chung Eui-yong bei der parlamentarischen Überprüfung der Arbeit des Außen- und des Vereinigungsministeriums am Donnerstag.Südkorea hatte 2016 gemäß der Einigung mit Japan von 2015 eine Stiftung zur Unterstützung der Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär während des Zweiten Weltkriegs gegründet. Für die sogenannte Stiftung für Versöhnung und Heilung hatte Japan eine Milliarde Yen (8,8 Millionen Dollar) bereitgestellt. Die Stiftung wurde jedoch im Zuge eines Streits über die Einigung 2018 aufgelöst.Ein Abgeordneter regte bei der Parlamentssitzung an, die frei werdenden Fondsmittel in Höhe von 5,6 Milliarden Won (4,7 Millionen Dollar) für Gedenkprojekte für die Opfer zu nutzen. Chung erläuterte daraufhin, dass Japan eine Verwendung der Gelder für andere Zwecke strikt ablehne.Es würden verschiedene Möglichkeiten überprüft, weil einige der Opfer die Annahme von Geldern aus dem Fonds ablehnten, hieß es.Chung stellte den Abgeordneten einige Vorschläge für die Verwendung der Gelder vor, über die zurzeit mit Tokio gesprochen werde.Für eine Problemlösung müsse außerdem mit den Opfern oder ihren Vertretern weiter diskutiert werden, fügte der Minister hinzu.