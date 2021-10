Sport Tennisspielerin Ku Yeon-woo erreicht Damendoppel-Finale bei ITF-Turnier in Sevilla

Die koreanische Tennisspielerin Ku Yeon-woo hat beim ITF-Turnier Internacionales de Andalucía Femeninos Copa Nadia das Finale im Damendoppel erreicht.



Ku siegte an der Seite von Caijsa Wilda Hennemann aus Schweden im Halbfinale am Donnerstag (Ortszeit) in Sevilla über Diane Parry (Frankreich) und You Xiaodi (China) mit 2:1-Sätzen.



Die Paarung Ku/Hennemann wird im Finale auf Lina Gjorcheska (Nordmazedonien) und Tena Lukas (Kroatien) treffen.