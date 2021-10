Photo : YONHAP News

Südkorea beginnt nächste Woche ein Militärmanöver.Die Übung "Hoguk" werde am kommenden Montag beginnen und bis zum 5. November andauern, hieß es am Freitag aus dem Vereinigten Generalstab (JCS).An dem Manöver seien alle Teilstreitkräfte beteiligt. Ziel sei die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Heer, Luftwaffe und Marine.Nordkorea hatte in der Vergangenheit auf Manöver in Südkorea gereizt reagiert und diese als Provokation bezeichnet.Zuletzt nahmen die Spannungen wieder zu, nachdem Nordkorea am Dienstag offenbar eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) getestet hatte. Es war Nordkoreas achter Raketentest in diesem Jahr, der Südkorea bekannt wurde.Das jährliche "Hoguk"-Manöver hat einen defensiven Charakter und findet seit 1996immer in der zweiten Jahreshälfte statt.