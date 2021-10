Südkorea meldet 1.440 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sinken die Corona-Infektionszahlen tendenziell weiter, gleichzeitig macht die Impfkampagne weiter Fortschritte.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 1.440 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 16 auf 2.725. Die Letalitätsrate liegt bei 0,78 Prozent.Am Donnerstag gab es landesweit 129.251 Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus.Die Quote der Erstgeimpften beträgt 79,2 Prozent. Vollständig geimpft sind aktuell 68,2 Prozent.Ministerpräsident Kim Boo-kyum teilte mit, dass voraussichtlich am Samstag 70 Prozent der Bevölkerung die zweite Impfung bekommen haben werden. Man gehe daher davon aus, dass der Termin für die stufenweise Rückkehr in die Normalität näherrücke.