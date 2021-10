Hwang Sun-woo holt beim Schwimm-Weltcup Bronze

Photo : YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat seine erste Medaille bei einem internationalen Wettbewerb gewonnen.Bei der dritten Station des FINA Schwimm-Weltcups im katarischen Doha schlug Südkoreas Schwimm-Hoffnung am Donnerstag im Finale über 100 Meter Lagen der Männer nach 52,30 Sekunden an. Der 18-Jährige wurde Dritter hinter Daiya Seto aus Japan und Matt Sates aus Südafrika.Der Erfolg kam überraschend, weil Hwang bisher in den Disziplinen 100 und 200 Meter Freistil die besten Leistungen gezeigt hatte.Lee Ju-ho hatte zuvor über 200 Meter Rücken der Männer den zweiten Platz belegt und die erste Medaille für Südkorea gewonnen.Back Su-yeon belegte über 200 Meter Brust der Frauen Platz drei.