BTS geben am Sonntag Online-Konzert

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS gibt erstmals seit rund einem Jahr ein Online-Konzert.Ihre Agentur Big Hit Entertainment teilte mit, dass das Online-Konzert „BTS Permission to Dance on Stage“ am Sonntag stattfinden werde.Es handelt sich um ein Livestreaming der Aufführung der Band in einem Stadion in Südkorea.Bei der Planung der Show sei der Schwerpunkt auf die Interaktion mit den Zuschauern gelegt worden. Man habe Lieder ausgewählt, die zu einer riesigen Konzerthalle passten und die man den Fans in der Welt am liebsten präsentieren möchte, hieß es.