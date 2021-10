Hwang Hee-chan erzielt in der Premier League vierten Treffer

Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Hwang Hee-chan hat in der englischen Premier League seinen vierten Saisontreffer erzielt.Er traf am Samstag für seinen Verein Wolverhampton Wanderers in der 10. Minute beim Auswärtsspiel gegen Leed United. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden.In Spanien konnte Mittelfeldspieler Lee Kang-in vom Aufsteiger Mallorca in der Erstligapartie gegen seinen früheren Verein Valencia erstmals einen Treffer vorbereiten.Lee musste am Samstag zehn Minuten nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit mit gelb-roter Karte vom Platz gehen. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.