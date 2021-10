Südkorea erreicht mit weltweit dritthöchstem Tempo Corona-Impfquote von 70 Prozent

Photo : YONHAP News

Südkorea hat unter den OECD-Mitgliedern mit dem dritthöchsten Tempo bei der Quote der vollständig Geimpften die Marke von 70 Prozent übertroffen.Das sagte Innenminister Jeon Hae-cheol bei einer Regierungssitzung am Sonntag.Bis zur Erreichung einer Impfquote von 70 Prozent brauchte Island 199 Tage, Portugal 236 Tage und Südkorea 240 Tage.Die durchschnittliche tägliche Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus habe in der letzten Woche (18. bis 24. Oktober) bei 1.357 gelegen. Der Wert sei seit der fünften Septemberwoche die dritte Woche in Folge gefallen und auf das Niveau in der Anfangsphase der vierten Corona-Welle (11. bis 17. Juli) gesunken, teilte Jeon mit.Der Minister rechnete damit, dass die Quote der vollständig Geimpften bis Ende dieses Monats 75 Prozent übertreffen werde. Die Regierung wolle sich bemühen, damit die Impfungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren sowie Schwangeren reibungslos verliefen und eine Impfquote von 80 Prozent erreicht werde.Die Regierung will etwa 2.200 Corona-Infizierte, die sich zu Hause auskurieren, schärfer überwachen und das System zum Notfalltransport von Patienten ergänzen.