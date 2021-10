Präsident Moon trifft sich diese Woche mit Papst Franziskus im Vatikan

Photo : YONHAP News

Präsident Moon wird diese Woche zur Teilnahme am G20-Gipfel nach Rom reisen und sich mit Papst Franziskus über den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel austauschen.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, teilte am Freitag mit, dass Moon am 28. Oktober zu einer neuntägigen Europareise bis 5. November aufbrechen werde, die ihn nach Italien, Großbritannien und Ungarn führen werde.Moon wird zuerst am 29. Oktober einen offiziellen Besuch beim Heiligen Stuhl abstatten und sich mit Papst Franziskus und Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin treffen.Der Präsident wird am 30. und 31. Oktober am G20-Gipfel in Rom teilnehmen. Der erste Präsenzgipfel seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie findet zu folgenden drei Themen statt: Mensch, Planet und Wohlstand.Anschließend wird Moon der 26. UN-Umweltkonferenz (COP26) am 1. und 2. November in Glasgow beiwohnen. Moon wird dabei Südkoreas erhöhten Zielwert für die Treibhausgasreduktion (national festgelegten Beitrag, NDC) bis 2030 präsentieren.Moon wird danach zu einem Staatsbesuch nach Budapest weiterreisen.