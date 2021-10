Regierung will bis zu zehn Personen bei privaten Treffen erlauben

Photo : YONHAP News

Neue Regierungsmaßnahmen zur Corona-Eindämmung sind heute bei einer von einem Ausschuss für die Rückkehr zur Normalität veranstalteten öffentlichen Anhörung präsentiert worden.Das derzeit geltende vierstufige System zur sozialen Distanzierung, das auf den Infektionszahlen in jeder Region beruht, wird Ende dieses Monats abgeschafft.Künftig werden die Schutzregeln in drei Stufen schrittweise gelockert. Im November werden zeitliche Beschränkungen für häufig frequentierte Einrichtungen aufgehoben, Mitte Dezember werden große Veranstaltungen wieder erlaubt sein. Ende Januar sollen die Beschränkungen für die Teilnehmerzahl an privaten Zusammenkünften wegfallen.Zuerst werden im November die Einschränkungen der Öffnungszeiten von Restaurants und Cafés aufgehoben. Auch werden die Betriebszeiten von nachschulischen Institutionen und Internetcafés in den meisten Fällen auf den Stand vor dem Corona-Ausbruch normalisiert.Für private Zusammenkünfte werden ab November bis zu zehn Personen unabhängig vom Impfstatus erlaubt sein. Jedoch will die Regierung bei Treffen in Restaurants und Cafés die Zahl der Ungeimpften begrenzen. Überprüft wird die Option, dass bei einer Zusammenkunft von zehn Personen die Zahl der vollständig Geimpften mindestens bei sechs liegen soll.Die Einschränkungen der Betriebszeiten von Karaoke-Hallen, Badehäusern und Indoor-Sportanlagen werden ebenfalls aufgehoben. Jedoch werden lediglich vollständig Geimpfte und negativ Getestete Zugang haben.In Kinos und Baseballstadien dürfen nur vollständig Geimpfte essen und trinken, und dies auch nur in bestimmten Zonen.Bars und Clubs dürfen bis Mitternacht geöffnet sein, jedoch werden nur vollständig Geimpfte und negativ Getestete hineingelassen.Für Besuche in Hochrisko-Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen muss ebenfalls ein Impfzertifikat oder ein negatives Testergebnis vorgelegt werden.Die Regierung will zu diesem Entwurf weiter Meinungen von Experten und der Öffentlichkeit sammeln und Diskussionen fortsetzen, um am Freitag den endgültigen Entwurf vorzustellen.