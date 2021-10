Ausstellung anlässlich Dokdo-Tags

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Dokdo-Tags am 25. Oktober ist eine Ausstellung zum Thema Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Dokdo eröffnet worden.Die vom Nationalen Forschungsinstitut für Kulturerbe gemeinsam mit den zuständigen Behörden veranstaltete Ausstellung findet von heute bis zum 31. Dezember im Nationalen Erbezentrum in Daejeon statt.Bei der Ausstellung werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der östlichsten Insel Koreas in drei Teilen gezeigt.Im Teil über die Vergangenheit werden 16 alte Landkarten ausgestellt, darunter neun Karten, auf denen Dokdo als Koreas Territorium gekennzeichnet ist.Hinsichtlich der Gegenwart werden ausgestopfte Exemplare von Naturdenkmälern von zehn Arten sowie Miniaturen von Tieren und Pflanzen, die auf Dokdo leben, zur Schau gestellt.Im Teil über die Zukunft werden 18 Videos und verschiedene Fotos über Dokdo gezeigt.