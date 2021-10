Außenminister Chung bricht heute zu Besuch in Russland auf

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong bricht am heutigen Dienstag nach Russland auf, um mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow Gespräche zu führen.Beim Treffen am Mittwoch (Ortszeit) in Moskau werden Chung und Lawrow über die bilateralen Beziehungen, Fragen der koreanischen Halbinsel, die Förderung der praktischen Kooperation sowie regionale und internationale Angelegenheiten diskutieren.Im Anschluss daran werden beide Minister zu einem offiziellen Mittagessen zusammenkommen. Am Mittwochnachmittag werden sie gemeinsam an der Schlussfeier des Jahres des gegenseitigen Austauschs zwischen Korea und Russland teilnehmen.Südkorea und Russland hatten das vergangene Jahr anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1990 zum Jahr des gegenseitigen Austauschs erklärt. Da mehrere geplante Kulturveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie vorgesehen stattfinden konnten, wurde das Programm bis zu diesem Jahr verlängert.Bei der Abschlusszeremonie werden beide Minister Gratulationsreden halten.Die Eröffnungsfeier war im März dieses Jahres abgehalten worden, als Lawrow Südkorea besucht hatte.