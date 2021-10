Vizeaußenminister Südkoreas und Schwedens führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-kun hat sich am Montag mit seiner schwedischen Amtskollegin Karin Wallensteen getroffen.Das teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Wallensteen kam zu einem Besuch nach Südkorea.Choi habe Schwedens bisherige Beiträge zur Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel, darunter die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA im Jahr 2019 in Stockholm, zur Kenntnis genommen. Beide Seiten hätten über Wege diskutiert, um die Kommunikation sowohl in Fragen der koreanischen Halbinsel als auch betreffend internationale Sicherheits- und Friedensfragen zu verstärken, hieß es.Wie verlautete, hätten beide Seiten auch über die Beziehungen zwischen beiden Ländern und die multilaterale Kooperation diskutiert. Vereinbart wurde, bei industriellen Innovationen und in Zukunftsindustrien wie Klima und Umwelt die praktische Zusammenarbeit zu verstärken.Das Ressort erläuterte, dass Wallensteen die Staatssekretärin für Auswärtiges und Beraterin für nationale Sicherheit im Büro des Ministerpräsidenten sei. Ihre Rolle und Befugnisse entsprächen denen des nationalen Sicherheitsberaters in Südkorea.