„New York Times“ veröffentlicht Nachruf auf frühere Trostfrau Kim Hak-soon

Photo : YONHAP News

Die „New York Times“, eine einflussreiche US-Zeitung, hat einen Nachruf auf Kim Hak-soon, ein angesehenes koreanisches Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs während des Zweiten Weltkriegs, veröffentlicht.Kim hatte im Jahr 1991 als erstes Opfer der Sexsklaverei Japans in der Öffentlichkeit über die Schrecken berichtet, die sie als sogenannte Trostfrau erlebt hatte. Sie starb im Dezember 1997.Die Zeitung schrieb in der Montagsausgabe im Rahmen von „Overlooked“, einer Serie von Nachrufen, über Kims Leben und die Bedeutung ihrer Aussagen.Als Einstieg in den Artikel dient die erste Pressekonferenz von Kim Hak-soon am 14. August 1991. Ihr eindringlicher Bericht habe einer Geschichte, die viele politische Führer in Japan jahrzehntelang geleugnet hätten, ein menschliches Gesicht gegeben, heißt es darin.Kims mutiger Bericht regte andere ehemalige Trostfrauen auf der ganzen Welt dazu an, ihr Schweigen zu brechen.„Overlooked“ (Übersehen) ist eine Serie von Nachrufen auf bemerkenswerte Menschen, deren Tod seit 1851 in der „New York Times“ nicht gemeldet wurde. Im März 2018 wurde in der Artikelserie Ryu Gwan-sun, einer berühmten koreanischen Unabhängigkeitsaktivistin, gedacht.