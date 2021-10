Seoul äußert gegenüber USA Besorgnis über Forderung nach Halbleiterdaten

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat das US-Handelsministerium auf die Besorgnis der koreanischen Halbleiterbranche über Washingtons Forderung nach der Bereitstellung von Unternehmensdaten aufmerksam gemacht.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab am Dienstag bekannt, dass das Ressort und das US-Handelsministerium in einer virtuellen Sitzung auf Generaldirektorenebene am Montag über die Abhaltung eines Dialogs über die industrielle Kooperation, einschließlich der Halbleiterpartnerschaft, zwischen Südkorea und den USA diskutiert hätten.Das Industrieministerium erläuterte, dass die einheimische Industrie über die Forderung des US-Handelsministeriums nach Daten über die Lieferketten für Halbleiter tief besorgt sei. Vereinbart wurde, dass beide Seiten auch künftig in enger Konsultation bleiben würden.Beide Seiten einigten sich zudem, einen Dialogkanal betreffend Halbleiter auf Generaldirektorenebene einzurichten, um regelmäßig über die Kooperation sprechen zu können. Diskutiert wurde auch, den vorhandenen Korea-USA-Dialog über die industrielle Kooperation zu erweitern und höherzustufen, um verschiedene industrielle Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern.