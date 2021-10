Jährliches Handelsvolumen übertrifft Marke von einer Billion Dollar in kürzester Zeit

Photo : YONHAP News

Das jährliche Handelsvolumen in Südkorea hat die Marke von einer Billion US-Dollar in kürzester Zeit übertroffen.Das Ministerium für Handel und Industrie teilte mit, gegen 1.53 Uhr am heutigen Dienstag habe das Exportvolumen 512,2 Milliarden Dollar erreicht. Das Importvolumen habe sich auf 487,8 Milliarden Dollar belaufen.Es sei das erste Mal seit der Erfassung der Statistik des Handelsvolumens im Jahr 1956, dass beim Jahresvolumen im Handel bereits im Oktober die Marke von einer Billion Dollar übertroffen wurde. Zu diesem Ereignis habe unter anderem der Handel in den Bereichen Halbleiter sowie petrochemische Produkte geführt, hieß es weiter.