Politik Vereinigungsministerium stellt in Rom „Friedenskreuze“ aus Drahtzäunen in DMZ aus

Das südkoreanische Vereinigungsministerium stellt in Rom „Kreuze des Friedens“ aus, die aus geschmolzenen Drahtzäunen in der demilitarisierten Zone (DMZ) gefertigt wurden.



Das Ressort gab am Dienstag bekannt, dass eine entsprechende Ausstellung in der Kirche Sant’Ignazio vom 29. Oktober bis 7. November stattfinde.



Insgesamt 136 Kreuze werden zur Schau gestellt. Sie wurden aus geschmolzenen alten Drahtzäunen gefertigt, die an der Küste in der DMZ, Symbol der Teilung Koreas, gestanden hatten und vom Militär abgerissen worden waren.



Die Zahl 136 stehe für jeweils 68 Jahre des Südens und des Nordens, in denen die Einwohner auf beiden Seiten durch die Drahtzäune der DMZ getrennt gelebt hätten, erläuterte ein Beamter des Vereinigungsministeriums.



Die Ausstellung wurde geplant, um den Wunsch zu äußern, dass die koreanische Halbinsel vom Zustand der Teilung in Richtung Frieden schreiten sollte, so wie die DMZ-Drahtzäune, ein Symbol der Teilung, als Kreuz, Friedenssymbol, wiedergeboren wurden.