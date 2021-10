Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist am Dienstag den zweiten Tag in Folge vorgerückt.Der Kospi gewann 0,94 Prozent auf 3.049,08 Zähler hinzu.Am Montag war auch die US-Börse gestiegen, der Dow Jones um 0,18 Prozent und der technologielastige Nasdaq rückte um 0,9 Prozent vor.Tesla gelte als Trendsetter und das gute Ergebnis am Montag habe die Stimmung in der Erwartung einer guten Berichtssaison verbessert, wurde Cho Byung-hyun von Yuanta Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.