US-Sicherheitsberater äußert sich vorsichtig zu Vorschlag für Kriegsendeerklärung

Photo : YONHAP News

Die USA reagieren auf Südkoreas Vorschlag für ein formales Kriegsende in Korea offenbar noch zurückhaltend.Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass die beiden Verbündeten "ein wenig unterschiedliche Ansichten" zu Reihenfolge, Terminen und Bedingungen hätten, um Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.Es handelte sich um die erste offizielle Bemerkung aus der US-Regierung zu Moon Jae-ins Vorschlag, den Krieg offiziell für beendet zu erklären. Moon will damit Vertrauen schaffen und den Weg zu Verhandlungen ebnen.Sullivan und sein südkoreanischer Amtskollege Suh Hoon sowie die Nuklearchefunterhändler führten bereits mehrere Gespräche zu dem Vorschlag. Nach südkoreanischer Einschätzung habe das Verständnis in den USA für eine solche Erklärung auch vertieft werden können.Sullivan stellte jedoch erneut klar, dass Südkorea und die USA "grundsätzlich auf einer Linie" seien, was den zentralen Ansatz betreffe. Auch seien beide Regierungen davon überzeugt, dass Fortschritte nur durch Diplomatie möglich seien.Zu den jüngsten Gesprächen zwischen den Chefunterhändlern für Nukleargespräche mit Nordkorea, Noh Kyu-duk und Sung Kim, sagte Sullivan, dass diese produktiv und konstruktiv gewesen seien.