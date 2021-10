Nationaler Sicherheitsberater: Engagement für Korea-Gipfel nicht innenpolitisch motiviert

Photo : KBS News

Die Regierung drängt nach Angaben von Sicherheitsberater Suh Hoon nicht aus innenpolitischen Gründen auf einen neuen Korea-Gipfel.Das sagte Suh am Dienstag vor dem Parlament. Kim Gi-hyeon von der führenden Oppositionspartei Macht des Volks hatte den Verdacht geäußert, dass die Moon Jae-in-Regierung vor der Präsidentenwahl eine Friedensshow vortäuschen wolle.Suh antwortete, dass keine politische Show geplant sei. Die Öffentlichkeit würde dies auch nicht tolerieren.Zu den Chancen für einen Gipfel vor dem Ende von Moons Amtszeit, sagte der Sicherheitsberater, dass Vorhersagen wegen vieler Ungewissheiten schwierig seien.Auf die Frage, ob auch Moons Audienz bei Papst Franziskus mit den Bemühungen um einen weiteren Gipfel zusammenhänge, sagte Suh, dass der Papst mehrmals Interesse an einem Besuch in Nordkorea bekundet habe. Moon würde zuhören, sollte das Kirchenoberhaupt das Thema ansprechen, hieß es.