USA erhöhen Reisewarnung für Südkorea auf Stufe 3

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat seine Reisewarnung für Südkorea um eine Stufe erhöht.Nach Angaben auf der Webseite des Ministeriums am Dienstag (Ortszeit) wurde die Reisewarnung für Südkorea am 12. Oktober auf Stufe 3 des vierstufigen Warnsystems angehoben. Das bedeutet, dass US-Bürger ihre Reisepläne überdenken sollen.Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) hätten aufgrund von Covid-19 einen Reise-Gesundheitshinweis (Travel Health Notice) von Stufe 3 für Südkorea herausgegeben, was auf ein hohes Niveau von Covid-19 im Land hinweise, hieß es.Das Ministerium hält auch Japan und China auf Stufe 3. Für Nordkorea gilt Stufe 4, ein Reiseverbot.