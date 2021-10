Gesundheitsminister warnt vor steigenden Corona-Zahlen

Photo : YONHAP News

Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol hat angesichts der steigenden Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus dazu gemahnt, die persönlichen Hygieneregeln zur Infektionsprävention einzuhalten.Kwon sagte bei einer Sitzung des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz am Mittwoch, dass die Zahl der Neuinfektionen in dieser Woche steigend sei, nachdem sie sich in den letzten drei Wochen im Abwärtstrend befunden habe.Er fügte hinzu, dass nach der dritten Sitzung des Ausschusses zur Unterstützung der Rückkehr zur Normalität am Mittwochnachmittag der endgültige Umsetzungsplan in einer Sitzung des Hauptquartiers am Freitag festgelegt und bekannt gemacht werde.Er betonte, dass für die stufenweise Rückkehr zur Normalität ab November die individuelle Befolgung der Regeln zur Seucheneindämmung, Schutzimpfungen und ein stabiles medizinisches Reaktionssystem am wichtigsten seien.