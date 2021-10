Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 1.952 gesprungen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf über 1.900 gesprungen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 1.952 Neuansteckungen bestätigt worden seien, darunter 1.930 lokal übertragene und 22 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesen Infektionsfälle stieg auf 356.305.82 Prozent der lokal übertragenen Neuinfektionen, 1.582 Fälle, wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 723 Fälle, die Provinz Gyeonggi 734 und Incheon 125.Außerhalb der Hauptstadtregion gab es 348 lokal übertragene Fälle, darunter 58 in Süd-Chungcheong und 44 in Süd-Gyeongsang.Mittlerweile sind 71,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Der Anteil der Erstgeimpften liegt bei 79,6 Prozent.