WMO: Jahr 2020 war das bislang heißeste in Asien

Photo : YONHAP News

Das vergangene Jahr war in Asien das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.Die Durchschnittstemperatur habe 1,39 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 gelegen, schrieb die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht über den Klimazustand in Asien 2020.WMO-Generalsekretär Petteri Taalas sagte, dass klimabezogene Risiken, insbesondere Überschwemmungen, Stürme und Dürren, in vielen Ländern der Region erhebliche Auswirkungen gehabt hätten. Sind diese miteinander verbunden, forderten die Auswirkungen einen hohen Tribut für die nachhaltige Entwicklung, warnte er.Die Wetterveränderungen infolge des Temperaturanstiegs führten auch zu Personenschäden. Letztes Jahr waren laut dem Bericht in Asien rund 50 Millionen Menschen von Überschwemmungen und Stürmen betroffen, mehr als 5.000 Menschen kamen ums Leben.Die Klimakrise verursachte in einzelnen Ländern auch enorme wirtschaftliche Verluste. China erlitt mit schätzungsweise 238 Milliarden Dollar den größten Schaden, gefolgt von Indien mit 87 Milliarden Dollar und von Japan mit 83 Milliarden Dollar. Die Verluste in Südkorea werden auf 24 Milliarden Dollar geschätzt, die in Nordkorea auf 2,4 Milliarden Dollar.