Parteien sprechen zum Tod von Ex-Präsident Roh Tae-woo Beileid aus

Photo : YONHAP News

Regierungs- und Oppositionsparteien haben zum Tod des früheren Präsidenten Roh Tae-woo ihr Beileid ausgesprochen.Der Sprecher der Minjoo-Partei Koreas, Lee Yong-bin, sagte, der ehemalige Präsident Roh sei eine Hauptfigur des Militärputschs vom 12. Dezember 1979 und zugleich ein Sünder der Geschichte, der an der gewaltsamen Unterdrückung der Demokratiebewegung in Gwangju im Mai 1980 beteiligt gewesen sei.Jedoch nannte er zugleich Errungenschaften während Rohs Amtszeit wie die Nordpolitik, die Annahme des Innerkoreanischen Grundlagenvertrags und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China. Der Sprecher wies auch darauf hin, dass Roh die wegen Korruption auferlegten Strafen vollständig gezahlt und, weil er selbst nicht mehr mobil war, seine Kinder nach Gwangju geschickt hatte, um sich zu entschuldigen.Damit unterscheide sich Roh von seinem Vorgänger Chun Doo-hwan, der immer noch eine Entschuldigung und die Zahlung der Strafen verweigere, hieß es.Die Sprecherin der Partei Macht des Volks, Her Euna, wies auf Rohs Errungenschaften als Präsident hin, darunter der gleichzeitige Beitritt Süd- und Nordkoreas zu den Vereinten Nationen, die Annahme des Innerkoreanischen Grundlagenvertrags und die Nord-Diplomatie.Sie betonte zugleich, dass Rohs Fehler wie die Verwicklung in ein Massaker an Zivilisten während der Demokratiebewegung in Gwangju unter keinen Umständen entschuldigt werden könnten.