Hyundai Tucson PHEV siegt im Vergleichstest von drei deutschen Automagazinen

Photo : YONHAP News

Das SUV-Modell von Hyundai Motor Tucson Plug-in-Hybrid (PHEV) hat bei einem Vergleichstest von renommierten deutschen Autozeitschriften den ersten Platz belegt.Nach Angaben des Herstellers am Mittwoch verglich „Auto Zeitung“ in ihrer neuesten Ausgabe vier PHEV-Modelle, Hyundai Tucson, VW Tiguan, Peugeot 3008 und Opel Grandland. Der Tucson belegte den ersten Platz in der Gesamtwertung.Der Tuscon hatte zuvor bei einer Bewertung durch „Auto Motor und Sport“ im August den Spitzenplatz in der Gesamtwertung belegt und die Konkurrenzmodelle VW Tiguan, Peugeot 3008 und Audi Q3 Sportback abgehängt.In einem Vergleich von Plug-In-Hybrid-SUV-Modellen durch „Auto Bild“ im Juli war der Tucson ebenfalls Gesamtsieger.