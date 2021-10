Südkorea will weitere Wattflächen auf Welterbeliste setzen

Photo : YONHAP News

Südkorea will weitere Wattgebiete als UNESCO-Weltnaturerbe anerkennen lassen.Einen zweistufigen Plan für die Erweiterung des Eintrags veröffentlichte die Behörde für Kulturerbe am Mittwoch bei einer Zeremonie anlässlich der Aufnahme in die Welterbeliste in Sinan in der Provinz Süd-Jeolla.Koreanische Wattflächen „Getbol“ wurden als 15. Eintrag Südkoreas im Juli in die Welterbeliste aufgenommen. Welterbe wurden vier Wattgebiete, Seocheon Getbol (Provinz Süd-Chungcheong), Gochang Getbol (Nord-Jeolla), Sinan Getbol (Süd-Jeolla) und Boseong-Suncheon Getbol (Süd-Jeolla).Die Behörde für Kulturerbe will gemäß der Empfehlung des Welterbekomitees eine zusätzliche Aufnahme von neun Wattgebieten vorantreiben. Es steht noch nicht fest, welche Wattflächen auf die Liste gesetzt werden. Infrage kommen aber offenbar die in Goheung und Yeosu in Süd-Jeolla.