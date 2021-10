Präsident Moon ruft zur Unterstützung einer Kriegsende-Erklärung auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zur Unterstützung für seinen Vorschlag aufgerufen, den Koreakrieg (1950-53) auch formal zu beenden.Den Aufruf zur Unterstützung unterbreitete er am Mittwoch beim virtuellen Ostasiengipfel (EAS).Eine Erklärung des Kriegsendes werde die Tür für den Dialog öffnen und als wichtiger Ausgangspunkt für den Weg in Richtung Frieden auf der koreanischen Halbinsel, in Asien und der Welt dienen.US-Präsident Joe Biden sagte in der Konferenz, dass für Frieden und Sicherheit für die indopazifische Region ernsthafte diplomatische Anstrengungen für eine Beilegung der Krise in Myanmar und die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erforderlich seien.Moon erinnerte außerdem daran, dass die Solidarität in Ostasien, wo 54 Prozent der Weltbevölkerung leben und das einen Anteil von 62 Prozent am globalen Bruttoinlandsprodukt hat, erheblich zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels und der Covid-19-Pandemie beitragen könne.Am EAS nahmen diesmal neun der zehn Staaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN sowie neben Südkorea auch China, Japan, Indien, Australien, Neuseeland, Russland und die USA teil. Die Weltgesundheitsorganisation und die Welthandelsorganisation sind bei den Treffen ebenfalls vertreten.