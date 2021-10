Samsung Biologics liefert erste Tranche des Corona-Impfstoffs von Moderna aus

Photo : YONHAP News

Das Biotechnologieunternehmen Samsung Biologics hat die erste Tranche des Corona-Impfstoffs von Moderna ausgeliefert.Das südkoreanische Unternehmen hatte mit dem US-Hersteller im Mai einen Vertrag geschlossen, unter dem etwa 2,4 Millionen Dosen des mRNA-Impfstoffs in Südkorea hergestellt werden.Das Gesundheitsministerium gab bekannt, dass die erste Lieferung das Werk in Incheon am Donnerstag um 8.30 Uhr verlassen habe.Die in Südkorea hergestellten Dosen werden für Erst- und Zweitimpfungen im Land eingesetzt. Auch für Auffrischungsimpfungen im vierten Quartal wird darauf zurückgegriffen.Das Ministerium für Nahrungs- und Arzneimittel hatte am Montag eine Notfallzulassung erteilt. Auch das für den Inlandsvertrieb erforderliche Gütesiegel Good Manufacturing Practice (GMP) wurde ausgestellt.