Südkorea und USA diskutieren über Abrüstung und Nichtverbreitung

Südkorea und die USA haben ihre erste hochrangige Konsultation zur Abrüstung und Nichtverbreitung seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden abgehalten.Sie betonten, dass beide Länder nicht nur in traditionellen Sicherheitsbereichen wie Nichtverbreitung von ABC-Waffen, sondern auch auf neuen Gebieten wie Weltraum kooperieren müssten.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Mittwoch kamen der stellvertretende Außenminister für multilaterale und globale Angelegenheiten, Ham Sang-wook, und die Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit im US-Außenministerium, Bonnie Jenkins, am Dienstag in Washington zu dieser Konsultation zusammen.Beide Seiten vereinbarten, im kommenden Jahr in Seoul ihren fünften weltraumpolitischen Dialog abzuhalten. Dabei sollen konkrete Maßnahmen für künftige Sicherheitsnormen im Weltraum und eine stärkere substanzielle Kooperation erörtert werden.Die US-Seite habe den Stand des strategischen Stabilitätsdialogs mit Russland und der Konsultation über ein Rüstungskontrollregime der nächsten Generation erläutert. Die südkoreanische Seite habe ihre Unterstützung hierfür zum Ausdruck gebracht, teilte das Außenministerium mit.