Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder auf über 2.000

In Südkorea sind erstmals seit 20 Tagen wieder mehr als 2.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag bestätigt worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht 2.111 Neuansteckungen erfasst worden seien, darunter 2.095 lokal übertragene und 16 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 358.412 Infektionsfälle im Land nachgewiesen.77,7 Prozent der lokal übertragenen Neuinfektionen entfielen auf die Hauptstadtregion. Seoul meldete 785 Fälle, die Provinz Gyeonggi 707 und Incheon 136.Außerhalb der Hauptstadtregion wurden 106 Fälle in Daegu bekannt, 82 in Süd-Chungcheong und 54 in Nord-Chungcheong.Die Zahl der Erstgeimpften stieg um 76.800 auf 40,97 Millionen, die der vollständig Geimpften um etwa 255.600 auf 36,97 Millionen. Die Quote der Erstgeimpften liegt bei 79,8 Prozent, die der vollständig Geimpften bei 72 Prozent.