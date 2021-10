Impfstoffspende aus Südkorea in Iran eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine Million Dosen des von Südkorea gespendeten Corona-Impfstoffs von AstraZeneca sind am Mittwoch (Ortszeit) in Iran eingetroffen.Nach der Ankunft der Lieferung am Flughafen Teheran-Imam Chomeini verfolgten Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft und iranische Regierungsbeamte die Entladung vor Ort.Die Botschaftsmitarbeiter hielten ein Transparent mit der Aufschrift „Vom koreanischen Volk“.Jalal Naeli, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für internationale Beziehungen im iranischen Gesundheitsministerium, bedankte sich bei Südkorea für die Impfstoffbereitstellung.Die südkoreanische Regierung hatte am 13. Oktober Vietnam und Thailand jeweils 1,1 Millionen und 470.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs zur Verfügung gestellt.