Hyundai IONIQ 5 und Kia EV6 Klassensieger bei Wahl von Deutschlands Auto des Jahres

Photo : YONHAP News

Zwei koreanische E-Automodelle sind bei Deutschlands Wahl zum Auto des Jahres Klassensieger geworden.Nach Angaben der Hyundai Motor Group wurde der Hyundai IONIQ 5 Sieger in der Kategorie „New Energy (Alternativer Antrieb)“. Der Kia EV6 gewann die Kategorie „Premium“.Für den vor drei Jahren eingeführten Preis „German Car of the Year“ bewertete eine 20-köpfige Jury 45 Modelle, die dieses Jahr neu auf den Markt kamen, und wählte die Sieger in fünf Kategorien aus.Deutschland zählt zu den wichtigsten Abnehmermärkten für koreanische Elektroautos.Der IONIQ 5 wurde zuvor von der britischen Webseite für Autobewertung Carbuyer zum „Best Company Car“ und zum „Best Family Electric Car“ gekürt.