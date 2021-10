Kultur Koreanischer Thriller „Midnight“ beim Grimmfest zum besten Spielfilm gekürt

Der koreanische Thriller „Midnight“ hat beim britischen Festival Grimmfest den Preis für den besten Spielfilm gewonnen.



Das gab die Streamingplattform Tving am Donnerstag bekannt.



„Midnight“ von Regisseur Kwon Oh-seung kam im Juni in die Kinos und wurde gleichzeitig auf Tving veröffentlicht.



Der Film handelt von einer Frau mit Hörbehinderung, die mitten in der Nacht einen Mord beobachtet und damit selbst zur Zielscheibe des Serienmörders wird.



Grimmfest ist ein Festival für Genrefilme, das in Manchester stattfindet.