Internationales Zeremonie zum 62. Jubiläum der Beziehungsaufnahme zwischen Südkorea und Brasilien in São Paulo

In der Gemeindekammer von São Paulo hat am Mittwoch eine Zeremonie zum 62. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Brasilien stattgefunden.



Die Veranstaltung wurde auf Vorschlag der Gemeindekammer abgehalten. Anwesend waren der südkoreanische Generalkonsul in São Paulo, Hwang In-sang, Kammerpräsident Milton Leite und Vertreter von Koreanerorganisationen.



Südkorea hatte im Oktober 1959 mit Brasilien als erstem lateinamerikanischem Staat diplomatische Beziehungen aufgenommen.



Brasilien ist das größte Investitionsziel Südkoreas in Lateinamerika. Koreanische Unternehmen stellen dort elektronische Produkte, Autos und Stahlprodukte her.



Es wird erwartet, dass der Austausch in verschiedenen Bereichen schnell erweitert wird, sollte in den Verhandlungen zwischen Südkorea und Mercosur, dem Gemeinsamen Markt Südamerikas, eine Einigung gelingen.