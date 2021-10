Nordkorea wirft USA Einmischung in Menschenrechtsfrage in anderen Ländern vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den USA und weiteren westlichen Staaten vorgeworfen, die Menschenrechtslage in anderen Ländern zu kritisieren, ohne sich an einer internationalen Erklärung gegen Rassendiskriminierung zu beteiligen.Das nordkoreanische Außenministerium schrieb am Donnerstag, dass westliche Länder, einschließlich der USA und Großbritanniens, an einer hochrangigen Sitzung der 76. UN-Generalversammlung zum 20. Jahrestag der Verabschiedung der Erklärung von Durban nicht teilgenommen hätten. Das Ressort betonte, dass diese Länder weltweit die dunkelste Geschichte des Rassismus und der Rassendiskriminierung hätten.Immer noch verschärften sich in einigen westlichen Ländern die ernsthafte Kluft zwischen Arm und Reich infolge der Rassendiskriminierung sowie Hass auf und Ausgrenzung von Flüchtlingen und Einwanderern. Es griffen rassistische Straftaten um sich, Weiße töteten am helllichten Tag hemmungslos Schwarze, hieß es.Bei der UN-Generalversammlung hatten die Staats- und Regierungschefs am 22. September anlässlich des 20. Jubiläums der UN-Konferenz gegen Rassismus im Jahr 2001 in Durban eine politische Erklärung gegen Rassismus und Diskriminierung angenommen.Jedoch kritisierten mehrere Länder, darunter die USA, Großbritannien und Israel, dass auf der Konferenz vor 20 Jahren das Vorgehen Israels gegenüber Palästina verurteilt worden war, und schlossen sich der neuen Erklärung nicht an.