Koreanisch-Sprachprüfung TOPIK findet 2022 sechsmal statt

Photo : YONHAP News

Die Koreanisch-Sprachprüfung TOPIK wird im kommenden Jahr sechsmal abgehalten.Entsprechende Pläne gab das Bildungsministerium am Donnerstag bekannt.Nächstes Jahr finden demnach der 80. bis der 85. Test statt, drei Tests werden nicht nur in Südkorea, sondern auch im Ausland abgehalten.Nach Proben im zweiten Halbjahr dieses Jahres und im ersten Halbjahr nächsten Jahres wird eine mündliche Prüfung am 19. November nächsten Jahres zum ersten Mal stattfinden, und zwar als Internetbasierter Test (IBT) und lediglich in Südkorea. Ab 2023 soll die mündliche Prüfung häufiger angeboten werden.Das Ministerium will im kommenden Jahr Proben durchführen, um TOPIK ab 2023 zu einem Internetbasierten Test zu machen.Die Bewerberzahl bei TOPIK hatte jedes Jahr zugenommen, und zwar von etwa 290.600 in 70 Ländern im Jahr 2017 auf knapp 375.900 im Jahr 2019. Die Zahl sank jedoch infolge von Covid-19 auf rund 218.900 in 42 Ländern im vergangenen Jahr. Dieses Jahr sind es 330.000 Bewerber in 75 Staaten.